ترتيب جدول الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

إعتلى أتليتكو مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا بفارق الاهداف عن ريال مدريد وريال سوسيداد وذلك بعد هزيمة ريال سوسيداد في المباراة الأخيرة له أمام نظيره برشلونة بنتيجة 2/1 على ملعب كامب نو في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة ، وافتتح التسجيل لسوسيداد وليان في الدقيقة ال 27 ، وتعادل سريعا للنادي الكاتلوني جوردي ألبا في الدقيقة 31 ،قبل أن يتقدم فرانكي دي يونج لصالح البرسا ويخطف الفوز لصالح فريقه في الدقيقة ال43 من عمر المباراة
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ترتيب الدوري الاسباني اليوم
سوسيداد يفرط في الإنفراد
وفرط نادي ريال سوسيداد في الإنفراد بصدارة جدول ترتيب الليجا وذلك بعد هزيمته في مباراة اليوم من نظيره برشلونة بنتيجة 2/1 ليهبط للمركز الثاني في جدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف لصالح أتليتكو مدريد
برشلونة يصعد للمركز الخامس في جدول الترتيب
وبهذا الفوز يصل رصيد الفريق الكاتلوني إلى 20 نقطة في جدول ترتيب الليجا ويحرم سوسيداد من الإنفراد بالصدارة .
وبعد إنتهاء هذه المباراة يصبح ترتيب الليجا كالاتي
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أتليتكو مدريد في الصدارة 26 نقطة
ريال سوسيداد 26
ريال مدريد 26
فياريال 22
برشلونة 20
أما عن نهاية الترتيب
ليڤانتي 11
هويسكا 11
واوساسونا يتذيل جدول الترتيب برصيد 11 نقطة
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