السفير فخرى عثمان لـ أيمن عدلى : هبة سليم أخطر جاسوسة جندها الموساد ضد مصر

أضاف، خلال حواره مع الإعلامى أيمن عدلى، على التليفزيون المصرى أنه حصل على صورة هبة من بيت أبوها، وخلع الصورة من البرواز، ووضعها فى جيبه، لافتا إلى أن أحد المعلمين فى المدرسة كان معجب بـ هبة سليم، ورشحها لـ منحة فى فرنسا لثقل اللغة الفرنسية لديها والبنت أعربت عن سعادتها حين ذاك.
ولفت إلى أنه كان يشغل منصب سكرتير أول السفارة المصرية لدى باريس، وكان معجبا بثقافة هبة، واندهش من اهتمامها بالقضايا السياسية فى المنطقة العربية والسبب فى عدم عملها فى السفارة الفرنسية هى عشقها للفن والحياة الفرنسية، مشيرا إلى أنه شارك فى القبض عليها من خلال تقديم عد من المعلومات عنها لجهاز المخابرات.
جدير بالذكر أن السفير فخرى عثمان التحق بالعمل فى السلك الدبلوماسى عام 1957، إثر تخرجه فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتقلد عدة مناصب وظيفية شملت عمله سفيرًا لمصر فى 8 دول: العراق، وفرنسا، وليبيا، والأرجنتين، وشيلى، واليمن، وألمانيا والإمارات، ثم عمل فى عام 1965 مسئولًا عن ملف دول المشرق العربى بمكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمدة 4 سنوات.
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