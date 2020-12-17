وزيرة الصحة تتوجه إلى دولة الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة صباح اليوم، الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، وتوجيه الشكر إلى الدولة الشقيقة على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة للدولة الشقيقة تأتي في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن زيارة الوزيرة تتضمن بحث خطة توريد الدفعات المتتالية للقاح، وكذلك بحث إمكانية نقل تكنولوجيا التصنيع فيما يخص لقاحات فيروس كورونا إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وقال إن الوزيرة من المقرر أن تناقش أيضًا مع الجانب الإماراتي تبادل الخبرات فيما يخص نتائج الأبحاث الإكلينيكية التى أجريت على لقاحات فيروس كورونا، كما ستلتقي وزيرة الصحة والسكان نظيرها الإماراتي لبحث تعزيز سبل التعاون في المجال الصحي.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كانت استقبلت الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس الماضي، بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.