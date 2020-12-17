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أهم الأخبار.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة كورونا.. الصحة تعلن المحافظات الأكثر إصابة.. وليفربول يعتلي صدارة البريميرليج

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نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي." المزيد "
استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وبيانًا بالحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة التى أصيبت بالفيروس مؤخرًا، ومعدل الإصابات على مستوى الجمهورية خلال الاسبوع الماضى." المزيد  " 
حسم مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم الجدل حول أنباء خضوع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك "المجمد" للتحقيق من قبل لجنة الانضباط داخل الجبلاية في الشكاوى المقدمة ضد كليهما فى الفترة الماضية." المزيد " 

يتساءل الكثير من الطلاب عن كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة، خاصة بعد التغييرات التي طرأت على الأساليب الدراسية وكذلك البرامج والمقررات، خاصة في ظل التطورات التي نشهدها وتحديات جائحة كورونا التي نواجهها، وتزايد قلق العديد من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع البدء في دخولنا للموجة الثانية.

حقق ليفربول انتصارًا هامًا على حساب توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

أكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أنه لن يتم تعطيل الدراسة غدا الخميس، مثلما حدث اليوم الأربعاء، نظرا لاعتدال الطقس .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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