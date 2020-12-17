نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها:
يتساءل الكثير من الطلاب عن كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة، خاصة بعد التغييرات التي طرأت على الأساليب الدراسية وكذلك البرامج والمقررات، خاصة في ظل التطورات التي نشهدها وتحديات جائحة كورونا التي نواجهها، وتزايد قلق العديد من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع البدء في دخولنا للموجة الثانية.
حقق ليفربول انتصارًا هامًا على حساب توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.
أكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أنه لن يتم تعطيل الدراسة غدا الخميس، مثلما حدث اليوم الأربعاء، نظرا لاعتدال الطقس .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة كورونا.. الصحة تعلن المحافظات الأكثر إصابة.. وليفربول يعتلي صدارة البريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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