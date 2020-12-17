خورشيد: أعراض الموجة الثانية من كورونا قد تتحول من الجهاز التنفسي الي الهضمي

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير "إيدج" تحت عنوان "كوفيد ١٩ من أمراض الصدر إلى أمراض الجهاز الهضمي"، برئاسة دكتور محمد خورشيد أخصائي الجهاز الهضمي والكبد ورئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير وبمشاركة الدكتور حسام حسني رئيس لجنة كورونا وبحضور نخبة كبيرة من كبار أطباء الجهاز الهضمي في مصر والوطن العربي.

تحدث المؤتمر عن فيروس كورونا المستجد وتحول أعراضه للجهاز الهضمي وتناول مستقبل أمراض الجهاز الهضمي المناعية في مصر إلى جانب الحديث عن ما هو جديد في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية، فضلا عن الحديث عن كوفيد ١٩ كورونا حيث الأعراض والأسباب ومراحل تطور المرض في موجته الثانية عالميا بأعراض مختلفة عن الموجة الأولي واحتمالية انتقالها من الجهاز التنفسي والصدر إلي الجهاز الهضمي.

وأكد الدكتور محمد خورشيد، أن الموجة الثانية من كورونا قد تتحول فيها الأعراض من الجهاز التنفسي والصدر إلى الجهاز الهضمي وتحمل أعراض مشابهة للنزلة المعوية مثل القيء المستمر والإسهال وإرتفاع درجة الحرارة التي لا تستجيب للانخفاض بأدوية الخافضة للحرارة مما يجعل المسحة التي يقوم بها المصاب سلبية و هذا يشكل خطورة لأننا في هذه الحالة لا يمكننا إكتشاف الفيروس ولكن المطمئن أن حدة الإصابة بالفيروس أضعف مما سبق.

وأشار إلى أننا لم ننتهِ بعد من الموجة الأولي لفيروس كورونا وأن تشخيص كورونا علي شكل المرض وأعراضه والطبيب المعالج و بالتزامن مع إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي أعلنت شركة اسينو السويسرية للأدوية عن تواجدها في السوق المصري.

وقال الدكتور محمد علاء مدير الشركة، إن الدخول للسوق المصري يهدف إلي المشاركة في تحسين صحة المريض المصري ولاسيما مريض ارتجاع المريء مع وجود أكثر من خطة لتوفير أدوية تخدم المريض المصري خاصة أدوية الأمراض المزمنة بمختلف أنواعها.