الليلة .. ظاهرة فلكية بديعة ترى بالعين المجردة فى سماء مصر

جدة - نرمين السيد - أضاف، فى تصريحات له، أن هلال القمر سيقترن مع الكوكبين الكبيرين المشترى وزحل، ويمكن ملاحظة ذلك باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة، وحتى غروبهم جميعا بعد السابعة مساء تقريبا.

جدير بالذكر، أن الكرة الأرضية شهدت، يوم الإثنين الماضى، كسوفا كليا للشمس شوهد ككسوف جزئى فى "أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا – أمريكا الجنوبية ماعدا الجزء الشمالى منها – أجزاء من أستراليا – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – جنوب المحيط الباسفيكى – جزر جالابوجوس – أجزاء من القارة القطبية الجنوبية".