الأرصاد : تغيرات حادة وسريعة تطرأ على حالة الطقس فى الأقصر وأسوان

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق من أسوان والأقصر وبحيرة ناصر وأبوسمبل، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.





وأشارت الأرصاد، فى بيان لها، إلى أن هذا يأتى، نظرا للتغيرات الحادة والسريعة لهذا التوقيت من العام حدثت بعض التغيرات الطارئة فى الأحوال الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

حالة الطقس

ولفتت إلى أن البلاد تشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.