وأشارت الأرصاد، فى بيان لها، إلى أن هذا يأتى، نظرا للتغيرات الحادة والسريعة لهذا التوقيت من العام حدثت بعض التغيرات الطارئة فى الأحوال الجوية.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
حالة الطقس
ولفتت إلى أن البلاد تشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد : تغيرات حادة وسريعة تطرأ على حالة الطقس فى الأقصر وأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.