مصر تعرب عن تعازيها للجزائر في ضحايا حادث سقوط مروحية عسكرية

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها مع الجزائر الشقيق في هذا المُصاب الأليم، كما تقدمت مصر ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الجزائري.
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