طقس الخميس .. اعتدال درجات الحراة نهارا وبرودة ليلا .. القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.





وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. حالة الطقس وعن حالة البحرالمتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 20 13 الإسكندرية 20 14 وادى النطرون 20 14 طنطا 19 13 شبين الكوم 20 13 دمنهور 19 14 بلطيم 20 14 مطروح 19 14 السلوم 19 11 سيوة 19 10 بورسعيد 20 14 دمياط 20 14 الزقازيق 20 13 المنصورة 19 13 الإسماعيلية 22 12 السويس 21 13 العريش 20 13 رفح 20 14 راس سدر 22 15 نخل 20 07 نويبع 22 17 طابا 19 13 كاترين 16 04 الطور 22 15 شرم الشيخ 24 16 الغردقة 24 15 مرسى علم 24 15 الفيوم 20 10 بنى سويف 20 10 المنيا 21 10 أسيوط 22 10 سوهاج 23 11 قنا 23 11 الأقصر 23 12 أسوان 24 12 إدفو 24 12 أبوسمبل 24 12 الوادى الجديد 23 07 حلايب 25 19 شلاتين 27 18

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