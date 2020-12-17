أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسيِّر الشركة الوطنية مصر للطيران، 57 رحلة جوية حيث تقل على متنها 5800 راكب، حيث تشمل الرحلات "تورنتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، ندجامينا، تونس، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبى، لندن، الدمام، موسكو، باريس، إسطنبول، بروكسل، أمستردام، نيويورك، أثينا، فرانكفورت، بغداد، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، عنتيبى، أديس أبابا، جوهانسبرج، الخرطوم".

وتسير الشركة 9 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى.

القاهرة

ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى ندوة تحت عنوان "فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى السودان"، وذلك فى إطار استكمال سلسة الندوات الإلكترونية التى ينظمها المجلس للتوعية وإلقاء الضوء على الأسواق التصديرية للمنتجات الغذائية المصرية، وأهميتها وأهم السلع الغذائية التى تمتلك فرص أكبر للنمو فى تلك الأسواق وآليات النفاذ إليها.

القاهرة

تحيى دار الأوبرا المصرية، ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، بإقامة حفل تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، على المسرح الكبير بالأوبرا.