مصر تعزى الجزائر فى ضحايا سقوط مروحية عسكرية

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر عن خالص التعازى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، فى ضحايا حادث سقوط مروحية عسكرية، مما أسفر عن وفاة ثلاثة من الأشقاء العسكريين الجزائريين.





وأكدت، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، وقوفها مع الجزائر الشقيق فى هذا المصاب الأليم، كما تقدمت مصر ببالغ التعازى والمواساة لذوى الضحايا والجيش الجزائرى. كان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد أعلن أمس الأربعاء، عن مصرع كافة طاقم المروحية العسكرية التابعة للقوات البحرية، التى سقطت فى شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بتيبازة. وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية مصرع الملازم الأول بوزايدة نور الدين، جراء سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع "MS-25 Merlin" فى عرض البحر، اليوم الأربعاء.

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