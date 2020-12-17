حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18-12-2020

حظك اليوم برج الحمل الخميس 18-12-2020

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من مشاكل لها علاقة بوضعك المهني، ويفرض عليك اتباع نمط آخر من التعاطي مع بعض الزملاء.

عاطفياً: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاحاً من الهموم والمشاكل.

صحياً: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.

حظك اليوم برج الثور الخميس 18-12-2020

مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من ارتكاب بعض الأخطاء، ويطلب إليك التروّي وتحليل الأمور بهدوء.

عاطفياً: قد تشكو خفة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك، لكنه لن يستمر على هذه الحال طويلاً.

صحياً: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحياناص في توترات عصبية لن تؤثر في حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 18-12-2020

مهنياً: تعمل على عدة جبهات ويكون النجاح حليفك، وتجري اتصالات مع مؤسسات كبرى للفوز بمشروع مهم. .

عاطفياً: تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم والاهتمام والرعاية.

صحياً: الإضطرابات الصحية التي قد تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 18-12-2020

مهنياً: تكون هذا اليوم مشرقاً، ويجتمع حولك الأصدقاء ويشير إلى رحلة أو الانتقال إلى بلد إقامة جديد.

عاطفياً: تختلط الأمور عليك ولا تعرف ماذا تريد من الحبيب، لكنك لا تترك الغضب يسيطر عليك.

صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 18-12-2020

مهنياً: كن منتبهاً جداً من مشاكسة أو محاربة وقف على الحياد. أنصح لك عدم تغيير الاتجاهات .

عاطفياً: نظرتك إلى الحياة تتجه نحو مزيد من الإيجابية، وهذا يعود إلى جرعة التفاؤل التي منحك إياها الشريك.

صحياً: استشر طبيبك بين الحين والآخر، واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 18-12-2020

مهنياً: تعمل على جبهات عديدة وتلاقي النتائج المدهشة، وبانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى.

عاطفياً: راجع حساباتك مع الشريك حتى تتمكن من خلق فرص جديدة للعلاقة بينكما، وخصوصاً في الأيام المقبلة.

صحياً: إتق شر البرد الغدّار، لئلا تصاب بالزكام أو بنزلة صدرية تلزمك الفراش.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 18-12-2020

مهنياً: عامل الوقت يكون في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فوراً إلى إنهاء كل الأمور.

تجني جهودك المهنية الأموال والأرباح.

عاطفياً: تعاطف مع الطرف الآخر وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون تشنّج أو غيرة أو تملّكية.

صحياً: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 18-12-2020

مهنياً: يوم دقيق يواجهك، لكن مع عدم التسرّع تتخطّاه بنجاح‏ حذار الإشكالات مع المحيط والتحديات. إبتعد عن المواجهات وكُن دبلوماسيّاً.

عاطفياً: قد تسامح الشريك على أمور حسّاسة، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف.

صحياً: كن حريصاً في انتقاء نوعية طعامك، وخفّف من النشويات والدهنيات.

حظك اليوم برج القوس الخميس 18-12-2020

مهنياً: يوم حافل بالحركة والنشاط، استعد لنجاحات تفتح أمامك أبواب التقدّم والترقّي والمكافآت.

عاطفياً: لا تُشح بمشاعرك عن الحبيب، إنما صارحه بكل ما يدور في عقلك وقلبك ليكون على بيّنة مما أنت عليه.

صحياً: إذا كنت تعيش تشويشاً واضطراباً مهنياً فلا تدعه يؤثر في صحتك، يكفيك ما أنت فيه.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 18-12-2020

مهنياً: تباشر مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر جديداً أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي ويعدك الحظ بالتسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريعك.

عاطفياً: إذ أثرت غيرة الحبيب فقد لا تعرف ما ينتظرك، هو شخص متفهم ويحبك أكثر مما تتصوّر.

صحياً: وقت مناسب للقاء الأصدقاء والذهاب في رحلة للخروج من الروتين والترفيه والراحة.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 18-12-2020

مهنياً: لا تزال الحظوظ تدعم كل تطلّعاتك وتوجهّاتك، ولا بد من أن تكون قد وضعت الخطوط العريضة على الصعيد المهني.

عاطفياً: الغيرة تعدّ من العوامل السلبية في العلاقة بالشريك، فحاول أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح أكثر.

صحياً: إذا شعرت بأن وضعك الصحي يتحسن، فهذا جراء تطبيق إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 18-12-2020

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم التزامات مالية جديدة، ويضع حداً لحريتك في التصرف، فانتبه لتحركاتك المهنية المقبلة.

عاطفياً: القمر الجديد في برج القوس يتحدث عن حب وعشق ورومانسيّة، وعن خبر عائلي جيد وواعد وسفر تقوم به على أثر دعوة.

صحياً: لكلّ داء دواء، ودواء البدانة أو السمنة التخفيف من الأكل وممارسة الرياضة، ماذا تنتظر؟.