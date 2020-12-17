وزير التعليم ينشر رسالة طالب تحرض زملاءه على عدم إجابة امتحان أولى...

تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، عن معركة الوعى والحرب الشرسة ضد التنوير والتعلم، مؤكدا أن الوزارة رصدت بعض الرسائل الصوتية التحريضية (مثل كل عام في نفس التوقيت) والتى تنتشر وسط جروبات الواتس وصفحات جروبات الفيسبوك بين الطلاب للتضليل وإثارة البلبلة والمخاوف ولا يعلم المستمع حقيقة مصدرها ولكنه يظل يتداولها!
ونشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، رسالة صوتية لطالب فى الصف الثانى الثانوى يحرض طلاب الصف الأول الثانوى بعدم الإجابة عن الامتحان التجريبى أو الادعاء بأن سيستم الامتحان لا يعمل، قائلا: "اسمعوا بأنفسكم واعلموا أن الوزارة تتابع كل هذه الوسائل التضليلية وتحذر من تداولها".
وأكد الوزير: اعلموا أن كافة امتحانات المرحلة الثانوية يتم بناؤها عن طريق بنوك أسئلة مركزية يضعها أساتذة المركز القومي للامتحانات والتقييم وليس عن طريق المعلمين أو الموجهين ويتم تصحيحها مركزيا وإلكترونيا.
وتابع الوزير: لقد أثبت طلاب مصر وعيهم وقدرتهم على التصدي لمثل هذه الأكاذيب وأدى الامتحان التدريبي 97٪ منهم وستنجح مصر في رحلتها لتطوير التعليم بفضل الإيمان بضرورة المعرفة والمهارة والعلم وليس الغش والتحايل والتضليل.
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