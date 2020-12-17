سعر الدولار اليوم الخميس 17-12-2020 فى مصر

انخفض سعر الدولار في مستهل التعاملات الصباحية مقارنة سعر أمس بقيمة حوالي قرشين، كما تتوقع الأسعار حسب العديد من التغيرات من بينها قرارات البنك المركزي وقوي العرض والطلب.

كما انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالنسبة للشراء في بنك مصر إلي 15.64 جنيه مصري، أما بالنسبة لسعر البيع فقد تراجع ووصل إلي 15.74 جنيه مصري.

وسوف نتعرف من خلال التقرير التالي علي جميع الأسعار في العديد من البنوك العاملة مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

الشراء 15.67 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.77 جنيه.

الدولار في بنك مصر

الشراء 15.64 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.74 جنيه.

الدولار في بنك عودة

الشراء 15.66 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.76 جنيه.

الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 15.64 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.74 جنيه.

الدولار في البنك التجاري الدولي cib

سعر الشراء 15.64 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.74 جنيه.

الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء 15.66 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.76 جنيه.

الدولار اليوم في بنك القاهرة

الشراء 15.66 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.76 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء 15.66 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.76 جنيه.