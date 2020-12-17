نصر علام وزير الري السابق: الرئيس وضح للعالم أن المياه قضية تمس الأمن القومي.. ومشروع تبطين وتأهيل الترع تجديد لشباب شبكة الري

شغل منصب وزير الموارد المائية والري المصري منذ 15 مارس م2009 وحتي 30 يناير 2011م، وكان قبل توليه الوزارة، أستاذًا ورئيس قسم الري والهيدروليكا بجامعة القاهرة، وهو عضو مجلس وزراء شئون المياه في دول حوض النيل إنه محمد نصر الدين علام كان لنا معه هذا الحوار...

في البداية ما رأيك في جهود وزارة الري للدفاع عن مصر؟

وزارة الري قامت هذا العام بمجهود عظيم وعدة مهام شهد به الجميع أهمها الدفاع عن مصر فى قضية سد النهضة وضم فريق التفاوض مجموعة كبيرة من الخبراء والأساتذة المصريين في الداخل والخارج مع علماء الوزارة.

ما انطباعك عن زيارة رئيس وزراء السودان لـ أثيوبيا؟

السودان هو من خرج من المفاوضات ورفض استكمال التفاوض بالآلية نفسها الموجودة فى الاتحاد الأفريقى، وطالب بدور أكبر للخبراء فمن الغريب أن يذهب السودان لإقناع أثيوبيا بالمفاوضات.

ما رأيك فى وقف المفاوضات ووضع مصر الحالي؟

مصر رفضت تدخل أكبر للخبراء الأفارقة فى هذه القرارات، لأن ذلك يمس الأمن القومى للدول ولابد من تفاهم ما بين الدول الثلاث ومصر لن تجعل أى أحد يتولى الدفاع عن أمنها المائى.

ما الفرق بين مطالب مصر ومطالب السودان فى سد النهضة؟

هناك اختلاف بين مصر والسودان حيث إن كل ما تطالب به السودان لنفسها هو تبادل معلومات فقط وتحديد حد أعلى للتصرفات المائية للحفاظ على سدودها، أما مصر فتطالب بحصتها المائية وهى صاحبة الطلبات الأكثر ولا نقبل تدخلًا من أى خبراء غير أكفاء.

رئيس وزراء السودان ذهب لأثيوبيا يطالب بعودة المفاوضات ونقل وجهة نظر مصر والسودان بدون الرجوع لمصر أو التنسيق معها والاتفاق على آليات للتفاوض ولا الرجوع للاتحاد الأفريقى.

ما دور الاتحاد الأفريقى فى المفاوضات من وجهة نظرك؟

الاتحاد الأفريقى كان يسير فى التوفيق بين الدول حسب الكفاءة المتوفرة والسودان كانت تريد تطوير لدوره وجعل خبراء أفريقيا هم من يتوصلون لحل وهذا خروج عن الإطار العام المتفق عليه.

ولا يصح أن يتفق طرفان فقط بدون علم الدولة الثالثة مما يدعو للقلق، وهذا يعطى قوة لأثيوبيا التى تعانى من حرب أهلية وأخشى من سلبيات زيارة رئيس وزراء السودان لأثيوبيا.

الرئيس تحدث فى خطابه فى فرنسا عن قضية سد النهضة هل كان لديه رسائل للعالم؟

الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض وجهة نظر مصر للعالم فى فرنسا وحرص على تكذيب الشائعات التى كانت تقول بأن مصر ستستخدم الحل العسكرى، وبيّن أن مصر مرنة للغاية ولا تريد غير حقوقها لأن الأمر يمس حياة المصريين.

كيف ترى خطوات مصر فى معالجة مياه الصرف؟

توسعنا فى إعادة استخدام المياه سواء خلطا لمياه الصرف أو معالجة مياه الصرف بمشاريع قومية لمياه تذهب لسيناء والإسماعيلية بعد معالجتها مما يزيد من مساحة الأرض الزراعية.

حدثنا عن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع؟

مشروع تبطين وتأهيل الترع هو "تجديد لشباب شبكة الرى" وتعنى إضافة عمر جديد لشبكة الرى وتقليل فواقد النقل وتعظيم الكفاءة المائية.

هل نجحت تجربة التحول للري الحديث؟

تم إدخال نظم الرى الحديثة فى الأراضى القديمة فى الدلتا والوادى ورغم أنها مشروعات تجريبية إلا أن النتائج تبشر بالخير وأتمنى أن يتوسعوا فى مثل هذه المشروعات.

ما رأيك فى مشروعات حماية المدن والشواطئ من مخاطر السيول؟

مشروعات حماية المدن والتجمعات السياحية من مخاطر السيول أو الاستفادة من مياه السيول فى الاستخدامات المائية فى بعض الأجزاء من مصر مثل سيناء وصعيد مصر يتيح فرصة لبعض الزراعات وبعض الأنشطة أن تقام.

حماية الشواطئ من أهم مشروعات الوزارة حيث هناك التيارات المائية التى تسبب تآكل للشواطئ فقامت الوزارة بأعمال الحماية واستعادة الشواطئ ومنع توغل البحر فى الأراضي الموجودة.