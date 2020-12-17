موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في القمة النارية وموقف الفريقين

يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز مساء غد الخميس في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز
ومن المقرر ان تقام المباراة غدا الخميس على ملعب الدفاع الجوي في تمام السابعة والنصف مساءا وستذاع المبارؤاة على قناة اون تايم سبورت وان
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جايمي باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للقاء بيراميدز
من جانبه أعلن المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جايمي باتشيكو قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مبارايات الجولة الثانية للدوري المصري.
وشهدت قائمة النادي الزمالك لمباراة بيراميدز عودة يوسف أوباما مرة أخرى بعد تعافيه من فيرؤس كورونا فضلا عن عودة زميله إمام عاشور للقائمة بعد إنتهاء فترة الإيقاف ، وعودة روقة بعد تعافيه من الإصابة الاخيرة التي تعرض لها في مباراة طلائع الجديش في نصف نهائي كأس مصر والتي شهدت خروج الزمالك من البطولة بعد هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
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وجائت القائمة كالتالي:
في حراسة المرمى محمد أبو جبل ، جنش،محمد عواد
في خط الدفاع:محمود علاء، محمد عبدالغني،محمود الونش،محمد عبدالسلام،أحمد أبو الفتوح،حازم إمام
في خط الوسط: طارق حامد،ساسي،محمد اشرف روقا، إسلام جابر ،إمام عاشور ،أوباما،شيكابالا ،اوناجم،بن شرقي،حميد احداد،أحمد سيد زيزو
وفي خط الهجوم: مصطفى محمد ،عمر السعيد
ويسعى نادي الزمالك إلى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط لتحقيق العلامة الكاملة في أول مبارتين وذلك بعد فوزه في أولى جولات الدوري على نادي المقاولون العرب بهدفين نظيفين .
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من جانبه يدخل بيراميدز المباراة مفتقدا لخدمات رمضان صبحي بعد تعرضه للطرد بعد حصوله على انذارين في مباراة الاتحاد الماضية في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز
ويسعى بيراميدز للتحقيق الفوز خصوصا بعد خسارته في المباراة الاولى امام الاتحاد بنتيجة 2_1 في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء
وشهدت مبارايات الزمالك وبيراميدز الاخيرة منذ تغير الاسم من الاسيوطي الى بيراميدز مطلع موسم2018-2019 منافسة شديدة بين الفريقين واصبحت من المباريات التي ينتظرها الجماهير المصرية بمختلف إنتمائتها نظرا لجو المنافسة بين الفريقين،كما كان هناك صراع بين الفريقين في دوري الموسم الماضي على حسم المركز الثاني وخطف المركز الثاني حتى الجولات الأخيرة إلى أن حسم الزمالك المركز الثاني لصالحه بعد فوزه على حرس الحدود في الجولة قبل الاخيرة من الدوري الممتاز الماضي،ليخطف المركز الثاني والمؤهل مباشرة لدوري أبطال أفريقيا للعام الجديد.
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تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز
أول مباراة تجمع ما بين الزمالك وبيراميدز كانت في الجولة التاسعة من الدور الاول لدوري 2018_2019 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 3_3.
بينما كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في الدور الثاني للدوري العام 2018-2019 والتي انتهت بهزيمة نادي الزمالك بهدف دون رد.
فيما كانت المباراة الثالثة بين الفريقين في نهائي كأس مصر عام 2019 والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.
وفي الموسم الماضي تقابل الفريقان مرتان استطاع الزمالك تحقيق الفوز فيها بنتيجة2-0 في الدور الأول وبهدف دون رد في الدور الأول.
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