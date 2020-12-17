موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في القمة النارية وموقف الفريقين

يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز مساء غد الخميس في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر ان تقام المباراة غدا الخميس على ملعب الدفاع الجوي في تمام السابعة والنصف مساءا وستذاع المبارؤاة على قناة اون تايم سبورت وان

اقرأ أيضا: فيديو| تهديد بالرحيل وصدمة زيزو.. 4 أزمات تحاصر القلعة البيضاء



جايمي باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للقاء بيراميدز من جانبه أعلن المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جايمي باتشيكو قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مبارايات الجولة الثانية للدوري المصري. وشهدت قائمة النادي الزمالك لمباراة بيراميدز عودة يوسف أوباما مرة أخرى بعد تعافيه من فيرؤس كورونا فضلا عن عودة زميله إمام عاشور للقائمة بعد إنتهاء فترة الإيقاف ، وعودة روقة بعد تعافيه من الإصابة الاخيرة التي تعرض لها في مباراة طلائع الجديش في نصف نهائي كأس مصر والتي شهدت خروج الزمالك من البطولة بعد هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. اقرأ أيضا: حقيقة تبرع فرجاني ساسي بمصاريف إقامة منتخب الشباب بـ تونس



وجائت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى محمد أبو جبل ، جنش،محمد عواد

في خط الدفاع:محمود علاء، محمد عبدالغني،محمود الونش،محمد عبدالسلام،أحمد أبو الفتوح،حازم إمام

في خط الوسط: طارق حامد،ساسي،محمد اشرف روقا، إسلام جابر ،إمام عاشور ،أوباما،شيكابالا ،اوناجم،بن شرقي،حميد احداد،أحمد سيد زيزو

وفي خط الهجوم: مصطفى محمد ،عمر السعيد وجائت القائمة كالتالي:في حراسة المرمى محمد أبو جبل ، جنش،محمد عوادفي خط الدفاع:محمود علاء، محمد عبدالغني،محمود الونش،محمد عبدالسلام،أحمد أبو الفتوح،حازم إمامفي خط الوسط: طارق حامد،ساسي،محمد اشرف روقا، إسلام جابر ،إمام عاشور ،أوباما،شيكابالا ،اوناجم،بن شرقي،حميد احداد،أحمد سيد زيزووفي خط الهجوم: مصطفى محمد ،عمر السعيد ويسعى نادي الزمالك إلى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط لتحقيق العلامة الكاملة في أول مبارتين وذلك بعد فوزه في أولى جولات الدوري على نادي المقاولون العرب بهدفين نظيفين . اقرأ أيضا: خالد الغندور يصدم الجماهير ويتخذ قرار مفاجيء بعد رحيل مرتضى منصور



من جانبه يدخل بيراميدز المباراة مفتقدا لخدمات رمضان صبحي بعد تعرضه للطرد بعد حصوله على انذارين في مباراة الاتحاد الماضية في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز

ويسعى بيراميدز للتحقيق الفوز خصوصا بعد خسارته في المباراة الاولى امام الاتحاد بنتيجة 2_1 في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء من جانبه يدخل بيراميدز المباراة مفتقدا لخدمات رمضان صبحي بعد تعرضه للطرد بعد حصوله على انذارين في مباراة الاتحاد الماضية في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتازويسعى بيراميدز للتحقيق الفوز خصوصا بعد خسارته في المباراة الاولى امام الاتحاد بنتيجة 2_1 في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء وشهدت مبارايات الزمالك وبيراميدز الاخيرة منذ تغير الاسم من الاسيوطي الى بيراميدز مطلع موسم2018-2019 منافسة شديدة بين الفريقين واصبحت من المباريات التي ينتظرها الجماهير المصرية بمختلف إنتمائتها نظرا لجو المنافسة بين الفريقين،كما كان هناك صراع بين الفريقين في دوري الموسم الماضي على حسم المركز الثاني وخطف المركز الثاني حتى الجولات الأخيرة إلى أن حسم الزمالك المركز الثاني لصالحه بعد فوزه على حرس الحدود في الجولة قبل الاخيرة من الدوري الممتاز الماضي،ليخطف المركز الثاني والمؤهل مباشرة لدوري أبطال أفريقيا للعام الجديد. اقرأ أيضا:مدرب بيراميدز: "رمضان لاعب جيد ومؤثر للغاية"