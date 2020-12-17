مباحثات السيسى وولى عهد أبو ظبى .. تتصدر مانشيتات صحف الخميس

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "الأهرام"، فى صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى وبن زايد يبحثان الملفات الإقليمية والتصدى للتهديدات الخارجية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رحب بانضمام دولة الإمارات الشقيقة لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، لافتا إلى أهمية القيمة المضافة التى ستساهم بها الإمارات فى نشاط المنتدى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الرئيس السيسى أمس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات فى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

وأضافت أن القمة بحثت أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وفى مقدمتها سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية وأمن البحر الأحمر، وعكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدى للمخاطر التى تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة.

وشدد الرئيس على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومى المصرى ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره، مشيدًا بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقات المصرية الإماراتية فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والحرص المشترك للمضى قدمًا نجو تطوير هذه العلاقات على المستويات كافة.

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وتحت عنوان "توجيه رئاسى بتفعيل التعاون المصرى - الأردنى - العراقى"، أفادت صحيفة "الأخبار" أن مجلس الوزراء أهمية التعاون المصرى - الأردنى - العراقى باعتباره من الملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة فى المرحلة الراهنة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء أمس، إلى توجيهات الرئيس السيسى بضرورة التحرك الفورى لتفعيل هذا التعاون الثلاثى على الفور.

من جانبها، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تلقيها عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها من الجانب العراقى ضمن آلية "النفط مقابل الإعمار"، مشيرة إلى أنه سيتم الترتيب مع الوزراء المعنيين لبدء الإجراءات التنفيذية لهذه الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات فى إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وحول سبل مجابهة فيروس "كورونا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "خطة حكومية لتوزيع لقاح كورونا"، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس "كورونا" والإعلان عنها، والمعايير المتبعة فى هذا الشأن.

وأشارت "الأهرام" إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة تشديد العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس، على أن تتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريًا من المخالفين.

ووجّه رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، لاجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بتطبيق تناوب حضور العاملين فى الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم فى منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وفى سياق متصل، وتحت عنوان "الصحة العالمية تحذر من انتعاش كوفيد 19 ، ذكرت صحيفة الأهرام أن منظمة الصحة العالمية حذرت من خطر كبير لانتعاش فيروس كورونا المستجد فى أوائل 2021، مشددة على ضرورة وضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات فى عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام فى أوروبا.

وقال الفرع الأوروبى للمنظمة إنه بالنظر إلى تطور "كوفيد-19" فى أوروبا هناك خطر كبى لعودة انتشار جديد فى الأسابيع والأشهر الأولى من 2021، ودعا إلى وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعى خلال احتفالات الكريسماس.

من جانبها، أبرزت صحيفة الجمهورية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وتحت عنون "الكشف الطبى ل6 ملايين تلميذ على مستوى الجمهورية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن فحص 6 ملايين و78 ألفاً و743 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ انطلاقها فى شهر نوفمبر الماضى بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.

ونقلت الجمهورية عن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، قوله إن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف مجاهد أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

فيما ذكرت صحيفة الأخبار، وتحت عنوان "الحكومة: لا زيادة فى رسوم امتحانات الثانوية العامة" أن الحكومة أكدت أمس أنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا بشأن زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم نفت تلك الأخبار، مشيرا إلى أن الرسوم كما هى دون أى زيادات وتبلغ "202" جنيه فى المرحتين الأولى والثانية وتزيد إلى 402 جنيه إذا تكررت محاولات الدخول فى المرتين الثالثة والرابعة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول السبت 23 يناير القادم وتكون إجازة نصف العام يوم 6 فبراير وتستمر حتى 18 فبراير لمدة أسبوعين، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والإعدادية يوم 15 مايو 2021 والدبلومات الفنية 29 مايو والثانوية العامة السبت 19 يونيو.