نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب الدائرى وكوبرى فيصل

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية سالى سعيد، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت بالطريق الدائرى القادم من الزراعى والمتجه لنفق السلام، كذلك الأمر عند دائرى البساتين القادم من المنيب والمتجه للأوتوستراد.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كما ظهرت بعض الكثافات عند منزل شارع الجامعة فى الاتجاه القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى، لذلك يفضل سلوك شارع السودان أو شارع مراد كبديل جيد.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند محور الفردوس بصلاح سالم، لذلك يفضل سلوك محور النصر كبديل جيد، كذلك الأمر عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والمتجه لمحور الفنجرى.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة والمتجه لوسط المدينة، بسبب وجود بعض الكثافات المرورية، كذلك الأمر عند مطلع كوبر السيدة عائشة القادم من مجرى العيون والمتجه للقلعة.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة أو 15 مايو، فتعمل بشكل جيد ومرض.