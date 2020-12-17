التعليم تعلن إجراءات التعامل مع المصابين بكورونا داخل المدارس

ووفق خطاب جرى إرساله للمديريات، قالت وزارة التربية والتعليم، إن ذلك "يأتى فى إطار حرص الوزارة على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى بجميع مدارس الجمهورية واستكمالا للجهود التى تبذلها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات المعنية".
وأكدت الوزارة على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن ظهور أى حالات إيجابية لفيروس كورونا وعدم السماح بالعودة للمصابين سواء كانوا طلاب أو معلمين أو عاملين إلا بعد تقديم ما يفيد شفاءهم، مع ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية بكل البيانات الخاصة بالمصابين طلاب أو معلمين أو عاملين لإخطار الوزارة بها.
أضافت الوزارة أنه بالنسبة للشخص المخالط لإحدى مصابى فيروس كورونا سواء كان هذا المخالط طالب أو معلم أو من العاملين بالمنشآت التعليمية يطبق عليه العزل المنزلى مدة 14 يوما حرصا على صحة الطلاب وجميع العاملين.
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