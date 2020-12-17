مصر للطيران تنقل اليوم 5800 راكب.. و9 رحلات داخلية

جدة - نرمين السيد - وتشمل الرحلات، وفقا لبيان صحفى، كلا من: تورنتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، ندجامينا، تونس، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبى، لندن، الدمام، موسكو، باريس، إسطنبول، بروكسل، أمستردام، نيويورك، أثينا، فرانكفورت، بغداد، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، عنتيبى، أديس أبابا، جوهانسبرج، الخرطوم.
يأتى هذا بالإضافة لتسيير 9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى.
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