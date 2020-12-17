الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون الخميس حالة الطقس نهارا- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة - طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة .

وعن حالة الطقس ليلا يكون باردا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

الاسكندرية 20 14

وادى النطرون 20 14

طنطا 19 13

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 14

بلطيم 20 14

مطروح 19 14

السلوم 19 11

سيوة 19 10

بورسعيد 20 14

دمياط 20 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 19 13

الاسماعيلية 22 12

السويس 21 13

العريش 20 13

رفح 20 14

راس سدر 22 15

نخل 20 07

نويبع 22 17

طابا 19 13

كاترين 16 04

الطور 22 15

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بنى سويف 20 10

المنيا 21 10

اسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 23 11

الاقصر 23 12

اسوان 24 12

ادفو 24 12

ابوسمبل 24 12

الوادى الجديد 23 07

شلاتين 27 18

ابورماد 26 18

حلايب 25 19

راس حدربه 25 19