قرار جمهورى بالموافقة على قرض إضافى لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافى للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 5 يوليو 2020. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس.

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