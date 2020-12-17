مدفن صحي.. الموافقة على تخصيص 1227 فدانًا جنوب العاشر من رمضان للمنفعة العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 648 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 1227.84 فدان تقريبا تعادل 5157980م ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان لغرض المنفعة و العامة بدون مقابل لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى " إشراف وزارة البيئة" نقلا من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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