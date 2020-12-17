طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون الامتحان الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - الامتحان الإلكترونى الذى تجريه وزارة التربية والتعليم بشكل تدريبى يأتى لاختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

ووفق بيان رسمى، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه فى هذه المرحلة، استعدادا للامتحانات التالية والتى سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

وقالت الوزارة إن محاولات الغش أو الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقى، حيث أن امتحانات نهاية العام ستكون فى لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعى أو الاعتماد على الآخر.