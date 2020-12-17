جدة - نرمين السيد - الامتحان الإلكترونى الذى تجريه وزارة التربية والتعليم بشكل تدريبى يأتى لاختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.
ووفق بيان رسمى، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه فى هذه المرحلة، استعدادا للامتحانات التالية والتى سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.
وقالت الوزارة إن محاولات الغش أو الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقى، حيث أن امتحانات نهاية العام ستكون فى لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعى أو الاعتماد على الآخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون الامتحان الإلكترونى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.