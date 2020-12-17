كلية الإعلام بجامعة الأزهر تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، وبالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية برئاسة الدكتور أسامة العبد، أمين عام الرابطة، احتفالية كبرى تحت عنوان: (حماية اللغة العربية... الوسائل والطرائق)، فى إطار الحفاظ على الهوية الوطنية، وبالتوازى مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.





حضر الاحتفالية، وفقا لبيان صحفى، الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور أسامة العبد، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور رضا عبد الواجد وكيل كلية الإعلام، إضافة إلى حضور عديد من قامات جامعة الأزهر من عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ولفيف من الطلاب. ودارت محاور لقاء اليوم حول عدة محاور، شملت: وسائل حماية اللغة العربية فى الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، ووسائل حماية اللغة العربية فى العالم الرقمى، وجدلية الفصحى والعامية، كما تناولت حماية اللغة العربية من هجوم اللغات الأجنبية، إضافة إلى تسليط الضوء على نحو لغة عربية تلائم عموم الجماهير، إضافة إلى قصائد شعرية عن اللغة العربية للشاعر الدكتور علاء جانب، مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية.

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