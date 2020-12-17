التعليم: وضع امتحانات الثانوية بالاعتماد على بنوك أسئلة مركزية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كافة امتحانات المرحلة الثانوية يتم بناؤها عن طريق بنوك أسئلة مركزية، يضعها أساتذة المركز القومى للامتحانات والتقييم وليس عن طريق السادة المعلمين أو الموجهين ويتم تصحيحها مركزيا وإلكترونيا.





وانتقد الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس، انتشار بعض الرسائل الصوتية التحريضية ضد امتحانات المرحلة الثانوية، وسط جروبات الواتس وصفحات "جروبات فيسبوك" بين الطلاب للتضليل وإثارة البلبلة والمخاوف، ولا يعلم المستمع حقيقة مصدرها ولكنه يظل يتداولها، مشددا أن هذه الرسائل تأتى ضمن الحرب الشرسة ضد التنوير والتعلم، وأن الوزارة تتابع كل هذه الوسائل التضليلية وتحذر من تداولها. وأضاف أن طلاب مصر اثبتوا وعيهم وقدرتهم على التصدى لمثل هذه الأكاذيب، وأدى الامتحان التدريبى 97% منهم، وستنجح مصر فى رحلتها لتطوير التعليم بفضل الإيمان بضرورة المعرفة والمهارة والعلم، وليس الغش والتحايل والتضليل.

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