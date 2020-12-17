صور.. رئيس جامعة حلوان: نسعى نحو الريادة فى جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم الخميس، مجموعة من المعامل والمراكز التعليمية والبحثية بكلية الهندسة بحلوان كأحد مخرجات المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ,الدكتور أحمد الجارحى عميد كلية الهندسة بحلوان.





كما حضر فعاليات الافتتاح مجموعة من عمداء الكليات وهم الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، والدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى.



وأبدى الدكتور ماجد نجم سعادته بقيام جامعة حلوان بتنفيذ وافتتاح مثل هذه المشروعات الضخمة والفريدة والتى من شأنها أن تساهم فى دفع البحث العلمى والابتكار والتطوير، ودفع عجلة التعليم والتحول الرقمى والإلكترونى، ورفع تصنيف جامعة حلوان لاعتمادها على العلوم والتكنولوجيا الحديثة.



وقال نجم إن جامعة حلوان دائما ما تسعى لأن تكون سباقة ورائدة فى جميع المجالات التى تتوافق مع خطة الدولة وتنفيذًا للخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان وتنفيذ جميع مشروعاتها على أرض الواقع، إذ تهدف هذه المشروعات إلى تطوير العملية التعليمية والبحوث العملية والتطبيقية و تقديم الخبرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتوفير الأجهزة العلمية المتطورة الخاصة بأبحاث النانو تكنولوجى والالكترونيات والاتصالات ودعم الابتكارات والمنظومات الصناعية وتطوير وتحسين العملية التعليمية باستخدام أحدث نظم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.



وقد شمل الافتتاح ما يلى:

1- مركز دراسات وأبحاث النانوتكنولوجى ومقره كلية الهندسة بحلوان ويتبع إداريا جامعة حلوان ويشارك فى أنشطته كليات الهندسة بحلوان وهندسة المطرية والعلوم والصيدلة والاقتصاد المنزلى.

2- معامل الاتصالات الإلكترونيات الحديثة بكلية الهندسة بحلوان.

3- مركز الابتكار ودعم تطوير المنتجات بكلية الهندسة بحلوان.

4- مركز التميز للنظم التعليمية الذكية بكلية الهندسة بحلوان والممول من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.