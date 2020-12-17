السيسى يصدر قرارا بتخصيص 12 فدانا لإقامة مدفن صحي بالعاشر من رمضان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 648 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 1227.84 فدان تقريبًا، ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان لغرض المنفعة العامة بدون مقابل، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي (إشراف وزارة البيئة) نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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