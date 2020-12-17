مصر تعرب عن خالص تعازيها للجمهورية الجزائرية في ضحايا حادث سقوط مروحية...

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ١٧ ديسمبر الجاري، عن خالص التعازي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث سقوط مروحية عسكرية مما أسفر عن وفاة ثلاثة من الأشقاء العسكريين الجزائريين.

هذا، وتُعرب مصر عن وقوفها مع الجزائر الشقيق في هذا المُصاب الأليم، وتتقدّم ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الجزائري.