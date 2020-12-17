نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القرار رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التمويل الإضافى للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 5 / 7 / 2020. ويهدف الاتفاق، الذى وافق مجلس النواب عليه، دعم الإسكان الاجتماعى لتوفير مسكن ملائم لمحدودى الدخل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على اتفاقية قرض بـ500 مليون دولار لتمويل الإسكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.