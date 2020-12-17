تقارير مغربية تؤكد إقامة السوبر الأفريقى بين الأهلى ونهضة بركان 17 فبراير

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استقر على الموعد النهائى لإقامة مباراة السوبر الأفريقي الذى يجمع النادى الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2020 ونادى نهضة بركان المغربى بطل كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدراالية".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قد أعلن إقامة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية فى قطر، فى النصف الأول من العام المقبل 2021.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن مباراة السوبر الأفريقى ستقام يوم 17 فبراير 2021 بمدينة الدوحة القطرية بعدما تعذر على الكاف إقامة المباراة فى ديسمبر الجارى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يخطر الكاف الاتحاد القطرى لكرة القدم بالموعد الجديد للسوبر الأفريقي، وأيضا الفريقين المعنيين بالمباراة الأهلي ونهضة بركان.

المعروف أن الأهلى سوف يشارك فى منافسات كأس العالم للأندية بمدينة الدوحة المحدد لها الفترة من 1 إلى 11 فبراير بمشاركة العديد من الأندية على رأسهم بايرن ميونخ الألمانى بطل دورى أبطال أوروبا.

وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "نظراً لصعوبة التوصل لاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم حول تنظيم بطولة كأس السوبر 2019/2020 بين الأهلي (مصر) ونهضة بركان (المغرب)، قررت اللجنة التنفيذية إقامة كأس السوبر في النصف الأول من عام 2021".

ووقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عقداً مع الاتحاد القطرى للعبة لاستضافة مباراة السوبر الأفريقى لمدة 3 سنوات بدءاً من 2018، وبالفعل أقيمت نسخة 2018 بين الرجاء المغربى والترجى التونسى هناك وتوج بها المغاربة، ثم نسخة 2019 بين الزمالك والترجى وحسمها الفارس الأبيض، وستكون نسخة 2020 هى الأخيرة فى قطر وستجمع بين الأهلى ونهضة بركان.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر فى وقت سابق إقامة مباراة السوبر في القاهرة خلال ديسمبر الجارى، قبل أن يتراجع بشكل رسمى عن القرار.