بين مؤيد ومعارض.. مغردون يدشنون #فضل_شاكر بعد حكم القضاء اللبنانى

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج فضل شاكر، وذلك بعد حكم المحكمة العسكرية اللبنانية عليه بالسجن لمدة 22 عامًا لتورطه فى أعمال إرهابية.

وجاءت تغريدات المتابعين بين مؤيدة للحكم اللبنانى ومعارضة كالتالى:

-المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان تصدر أحكاما على الفنان فضل شاكر بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة، وذلك بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، وتمويله "مجموعة الأسير" المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية!

وأضاف آخر: "بدأت الحرب القذرة من قبل بعض أشباه الفنانين وجحودهم اتجاه فضل شاكر بعد النجاحات التي يحققها ملك الرومانسية بأغانيه الأخيرة...ما الفائدة بأشغال الرأي العام بأخبار قديمة #فضل_شاكر".

وعلق آخر: "المهم أن المحكمة العسكرية كانت برأت فضل من تهم قتل وقتال الجيش اللبناني#فضل_شاكر".

وأضاف آخر: "ويا دنيا كفايه خيانه شبعنا من التمثيل #فضل_شاكر".

مين راح يطربني بعدك لو كان الخبر صحيح ؟ ااه لما بتوحشني يا فضل

#فضل_شاكر

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وأصدرت محكمة عسكرية لبنانية أمس، الأربعاء، حكمين غيابيين بالسجن المشدد يبلغ مجموعهما 22 عامًا بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.

وبعد كثير من الأخبار عن اعتزاله ظهر فضل شاكر لأول مرة على قناة الرحمة من مدينة صيدا في لبنان ليعلن اعتزاله للغناء بسبب عدد من الأمور منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي وهو يرجع للأحداث في سوريا، ومنها ما يكمن في شروط الفن اليوم حيث اعتبر أن الفن يتدنى في المستوى في ظل غياب النقابات والمؤسسات الفنية.

بعد أن أعلن فضل شاكر الاعتزال دخل فى حالة من الجدل الواسع بسبب تصرفاته المتطرفة حيث اتهمه البعض بالدعم الجماعات ال‘رهابية ومشاركته فى بعض العمليات الإرهابية الخاصة بهم إلا أنه أنكر هذا الأمر فيما بعد.

وفي 30 مارس 2018 أطل عبر الشاشة من خلال برنامج وثائقي بعنوان "حكاية طويلة " على قناة الجديد معلنا عودته للفن مطلقا أغنية "ليه الجرح "من كلمات هاني عبد الكريم وألحان وليد سعد وتوزيع عادل عايش وأوضح بأنه سيبدأ صفحة جديدة من حياته، وأنه لن يتعاطى الشأن السياسي، ولن يغني في لبنان ، بل هو يطمح للعيش بعيدًا ولو في الأمازون مضيفا بأنه من الصعب أن يتقبله الناس في بلده، بعدما تشوهت صورته وتعرض للأذية وجعل منه إرهابيا كما قال، وتساءل: "أنا أرهبت مين ووين أرهبت".

وفي مايو 2018 اختارت شركة العدل جروب فضل شاكر لغناء تتر مسلسل لدينا أقوال أخرى للفنانة يسرا ودار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لعودة فضل شاكر إلى الغناء وقبول ما وصفوه "بتوبته" واعتذاره، وما بين رافض لهذه العودة باعتبار أنه انضم إلى جماعة مسلحة وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما للتحريض ضد الجيش اللبناني.