مصر تعزي الجزائر في ضحاياه سقوط مروحية عسكرية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن خالص التعازي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث سقوط مروحية عسكرية والذي أسفر عن وفاة ثلاثة من الأشقاء العسكريين الجزائريين.

وقال بيان لوزارة الخارجية، ورد للموقع نسخة منه، إن مصر تعرب عن وقوفها مع الجزائر الشقيق في هذا المُصاب الأليم، وتتقدّم ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الجزائري.