مصر تعزي الجزائر في ضحاياه سقوط مروحية عسكرية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن خالص التعازي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث سقوط مروحية عسكرية والذي أسفر عن وفاة ثلاثة من الأشقاء العسكريين الجزائريين.
وقال بيان لوزارة الخارجية، ورد للموقع نسخة منه، إن مصر تعرب عن وقوفها مع الجزائر الشقيق في هذا المُصاب الأليم، وتتقدّم ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الجزائري.
وسقطت أمس الأربعاء، مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لمحافظة تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون الجزائرية.
وقد وثق عدد من الصيادين الهواة حادثة سقوط الطائرة التابعة للمركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ، وأفاد هؤلاء الصيادون أنهم شاهدوا المروحية وهي تهوي مباشرة إلى قاع البحر،على بعد حوالي ميل بحري، بين منطقتي بوهارون وعين تاقورايت.
وهرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل مرفقة بالحماية المدنية وصيادين متطوعين إلى مكان الحادث.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن مقتل عسكري برتبة ملازم أول، وفقدان طيارين إثنين. وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها، أنه “أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح أمس الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وفي حدود الساعة 11:25، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin ) تابعة لقيادة القوات البحرية، في عرض البحر، ما أسفر عن مقتل الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة ضباط، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة.
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