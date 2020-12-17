2.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء سوهاج

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ففى نطاق قطاع توزيع كهرباء سوهاج التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (1,5 مليون) مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بالإضافة لمشروعات منفذة للغير ليبلغ إجمالي ما تم تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 مبلغ 2,5 مليار جنيه بالتفاصيل التالية:

وتم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء سوهاج والممولة بقرض من الـدولة لتطويــر الشـبكات خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة وقدرها 1,350 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خــــلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونية 2020 بقيمة تبلغ حوالى 290 مليون جنيه.

كما تم أيضًا إحلال هوائيات الجهد المتوسط بكابلات أرضية خــــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020م بعدد 108 عملية بإجمالي أطوال كابلات 36.674 كم بمبلغ يصل إلى حوالى 40 مليون جنيه.

وحول المشروعات (المنفذة للغير) قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري... الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن بمبلغ يصل إلى حوالى 820 مليون جنيه.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لـ (28) قرية.



حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023 /2024.

وارتفعت مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بالكميات الآتية:

• مـوزعات الجهد المتوسط من 31 موزعا لتصبح 61 بنسبة زيادة 97%.

• خطوط هوائية جهد متوسط من 3283 كم لتصبح 3406 بنسبة زيادة 3.7%.

• كابلات جهد مـتــــوســـط من 1720 كم لتصبح 3270 بنسبة زيادة 90%.

• محـولات توزيع من 7069 محولا لتصبح 8550 محولا بنسبة زيادة 21%.

• وسعات محولات من 1575 م.ف.أ. لتصبح 2560 م.ف.أ. بنسبة زيادة 63%.

• خطوط هوائية جهد منخفض من 12547 كم لتصبح 16137 بنسبة زيادة 28%.

• كابلات جهـد منخفض من 456 كم لتصبح 1391 بنسبة زيادة 205%.

وسعيًا لتحقيق رضاء العملاء فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وحول التطوير في مجال خدمة العملاء:

• تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كل حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تمامًا على الشكوى من عشوائية القراءة.

• تم الانتهاء من تطوير مدني لـ 12 مركز خدمة وتطوير نظم وبرامج لـ (13) مركز خدمة عملاء من إجمالي (19) مركزا.

• تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية.

• تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات الكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

• توفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

وسعيًا إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقًا لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين حيث تم تنفيذ الآتي:

• إنشاء موزعات جديده في مراكز الأحمال وتدعيمها بمغذيات دخول جديدة لإزالة الاختناقات وتأمين التغذية.

• إنشاء مغذيات خروج جديدة لتحقيق التغذية الحلقية بدلًا من الإشعاعية لتأمين التغذية وموازنة الأحمال

• إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.

• تدعيم الشبكة بمحولات جديدة لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة.

• تنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي.

• إنشاء مغذيات خروج جديدة وتقسيم السورتيهات القائمة على الجهد المنخفض لتحسين جهود التغذية وإزالة الاختناقات.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

