برلمانية: بعض وزارات الحكومة تتقاعس عن تنفيذ قرارات مصطفى مدبولي بشأن كورونا

أشادت النائبة مايسه عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة أمس الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، بشأن عودة نظام تناوب حضور العاملين في الجهات الحكومية، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا القاتل وحلول الموجه الثانيه.
وقالت "عطوة"، خلال البيان الصادر له، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا القاتل، تُعد أكثر خطورة من الأولى لعدة أسباب مثل، نشاط الفيروس مع دخول فصل الشتاء، إضافة إلى زيادة عدد الإصابات، واختلاف الأعراض، والاستهانة بالإجراءات الاحترازية.
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن هناك عدد من الوزارت لاتزال تتقاعس عن تنفيذ قرارات الحكومة بشأن الإجراءات الإحترازية لمواجهة الموجه الثانيه للفيروس، مُطالبة كافة الوزارت بالإلتزام بكافة القرارات فضلًا عن الإعلان الواضح والصريح لخطة المواجهة؛ وياتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين ولتقنين أعداد المُصابين.
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كما شددت البرلمانية، على ضرورة المراقبة والمُتابعة من قبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراة، على تنفيذ هذه القرارات على الحكومة، لكي تقوم جهات الدولة والشركات بتنفيذها على أرض الواقع، خاصة وأن الجميع ياخذون الوزارات كـ"قدوة لهم".
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