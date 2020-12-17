نيفين جامع تستعرض مع وزير تجارة الاتحاد الأوراسى موقف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة

أكدت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى تمثل أحد أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة فى ظل الدعم السياسي غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسى، وقادة دول الاتحاد الأوراسي، لتوقيع هذا الاتفاق والذي من شأنه نقل معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد لمستويات متميزة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع السيد اندريه سليبنيف، وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حالياً للإعداد لعقد فعاليات الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمقرر عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.

حضر اللقاء السيد طارق شلبي، مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقالت الوزيرة أن مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى قطعت شوطا كبيرا فى مسار المفاوضات المتعلقة بتوقيع إتفاق للتجارة الحرة يرضى جميع الأطراف حيث تم تحقيق تقدماً كبيراً في عدد كبير من بنود الإتفاق خلال جولات التفاوض الثلاث السابقة مشيرة إلى أن الإتفاق سيسهم فى تعزيز التعاون التجاري والصناعي والمشروعات الإستثمارية المشتركة الى جانب تبادل الخبرات والتكنولوجيات وتوفير الدعم الفنى خاصة وأن الدول أعضاء الاتحاد تمتلك خبرات كبيرة فى مختلف القطاعات الصناعية وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنقل الإمكانات الصناعية المتطورة بهذه الدول للصناعة الوطنية.

وأضافت جامع أن دول الاتحاد ( روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغزستان ) تمثل نافذة هامة للصادرات المصرية لأسواق دول وسط وشمال قارتى آسيا وأوروبا كما ان مصر تمثل محوراً رئيسياً لنفاذ صادرات دول الاتحاد الأوراسى لأسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية.

وأشارت أن الاتحاد الأوراسى يمثل تكتل إقتصادى هام بالنسبة لمصر خاصة وأنه يتمتع بوجود أسواق استهلاكية كبيرة يمكن أن تستوعب المزيد من الصادرات المصرية فى مختلف القطاعات الانتاجية ، مشيرة الى أن الإتفاق سيسهم فى تشجيع دوائر الأعمال من الجانبين لبدء مشروعات إستثمارية مشتركة فى كافة القطاعات الصناعية.

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