الأحد.. افتتاح ملتقى توظيف يوفر 2289 فرصة عمل ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة الإقليم، الأحد المقبل، ملتقى التوظيف الأول الذى تنظمه الجامعة ومديرية القوى العاملة ببورسعيد.





ويوفر الملتقى، وفقا لبيان صحفى، 2289 فرصة عمل للذكور والإناث فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة لخريجى الجامعة فى 37 شركة ومؤسسات كبرى، برواتب مجزية وفق المهن والتخصصات والخبرات المطلوبة تضمن "حياة كريمة لائقة" للشباب، وذلك بحضور السيد السنجابى مدير المديرية. وأكد الوزير، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى للشباب كل التمكين، الأمر الذى جعل وزارة القوى العاملة توجه كامل نظرها، وكل اهتمامها لمصلحة الشباب بتوفير فرص عمل من خلال هذه الملتقيات الفاعلة لخلق نوع من أنواع التوافق بين احتياجات سوق العمل والشباب الباحث عن فرصة عمل، كى يتواجد فى أماكن العمل، ويسهم فى عملية البناء، مشدداً على أن الدول لا تبنى إلا بسواعد أبنائها. ودعا الوزير، شباب الخريجين للدخول فى العمل بالقطاع الخاص على الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها، مؤكدا أن الخطوة الأولى هى المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات، فضلا عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم، مشيرا إلى أنه عندما ينضج الشباب داخل المجتمع يمكن أن نساعده فى تمويل مشروع صغير.

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