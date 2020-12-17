لمواجهة كورونا.. استئناف طنطا تقسم العمل لـ3 أيام أسبوعيا

جدة - نرمين السيد - ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين فى الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم فى منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبدأت محكمة استئناف طنطا، تلك الإجراءات باصدار قرار بشأن تنظيم عمل الدوائر ودور الانعقاد بالحضور لمدة 3 أيام مع حضور جلسة إيداع الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور وكل دائرة وشأنها بالنسبة لحضور الدور كاملا على أن تندب الدوائر المنعقدة خلال فترة عملها للنظر فى تأجيل القضايا المعروضة من الدوائر الأخرى بذات الأسبوع.

وحدد رئيس محكمة استئناف طنطا، جدول تنظيم العمل بالدوائر بمقر المحكمة بطنطا، ويشمل الأسبوع الأول الدائرة الأولى الجنائية لنظر القضايا المعروضة على الدائرة الخامسة الجنائية، الدائرة الخامسة الجنائية لنظر القضايا المعروضة على الدائرة الأولى الجنائية، الدائرة الثانية أسرة لنظر القضايا المعروضة على الدائرة العشرين أسرة، الدائرة العشرين أسرة لنظر القضايا المعروضة على الدائرة الثانية أسرة، الدائرة الثالثة مدنى لنظر القضايا المعروضة على الدائرة الحادية عشر مدنى، الدائرة الحادية عشر مدنى لنظر القضايا المعروضة على الدائرتين الثالثة والثانية عشر مدنى.

وتقوم الدوائر الأصلية والبديلة بتأجيل الدعاوى فى الثلاثة أيام المحددة لكل دائرة أصلية، وفى حالة عدم انعقاد الدائرتين الثانية المدنية والرابعة أسرة بمأمورية فوه خلال أيام، الغير محدده لها يتولى المستشار عضو المكتب الفنى والمتابعة بالمأمورية تأجيل القضايا خلال تلك الأيام لأوقات مناسبة.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 يناير 2021 ويستمر العمل به لحين صدور قرار آخر.