إنفوجراف: حضور بالتناوب وغرامة فورية.. قرارات حكومية لمجابهة كورونا

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز تلك القرارات، بالإضافة إلى التوجيهات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وكلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس "كورونا" والإعلان عنها، والمعايير المتبعة فى هذا الشأن، وذلك بعد أن استمع إلى عرض من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تناول جهود الدولة لتوفير اللقاحات المختلفة، وسبل تقديمها للمواطنين.

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