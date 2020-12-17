المالية: تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد فى نوفمبر

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.





ووفق بيان رسمى، تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و906 شهادات جمركية وارد نهائى، خلال شهر نوفمبر الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها "القمح، والبقول، والذرة"، ومستلزمات الإنتاج.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 525 مليونًا و218 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و561 مليونًا و5 آلاف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر نوفمبر الماضى، بتصدير مشمول 630 بيانًا جمركيًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 911 مليونًا و643 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها "المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية"، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 3 ملايين و262 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر نوفمبر الماضى، بلغت نحو 3 مليارات و85 مليونًا و591 ألف جنيه.