محافظ جنوب سيناء يزور عددا من المشروعات فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان أصدرته المحافظة، اليوم الخميس، أن المحافظ تفقد مشروع إنشاء أول محطة تموين ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالمحافظة، والتى سيتم افتتاحها خلال الشهر الجارى، وسيتم إمداد بقية مدن المحافظة بالغاز الطبيعى عن طريق هذه المحطة بالنقل بتريلات.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير منطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ وتشمل الأعمال إنشاء ممشى سياحى يطل على البحر بطول كيلومترين، ورفع كفاءة وتوسعة وأعمال مشايات على الجانبين، بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء موقف سيارات، ورصف طريق نادى الرياضات البحرية بطول 1.7 كيلومتر وعرض 30 مترا.