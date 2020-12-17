صور.. صناع الخير توقع الكشف الطبى على عيون 320 مواطنا فى أسوان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن سلسلة قوافل مبادرة "طاقة نور" للكشف على أمراض العيون وبخاصة أمراض الشبكية، وذلك ضمن جهود صناع الخير فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، "حياة كريمة"، فى محافظة أسوان وبإشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وتحت رعاية أشرف عطية، محافظ أسوان.
وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن القافلة قامت بالكشف على 320 مواطنا، وتوزيع أدوية لـ85 حالة، وأخذ مقاييس 100 نظارة طبية، وتحويل 90 مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الشبكية لـ35 حالة، لافتا إلى أن القافلة قامت بتقديم خدمات الكشف مجانى من خلال فريق من أمهر أطباء العيون فى مصر.
وأشار عبدالجليل إلى أن صناع الخير تشارك بفاعلية فى تنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، فضلا عن تقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة وبالمجان تماماً فى مجالات مكافحة العمى، وأن المؤسسة تشارك أيضا فى تنفيذ المبادرة من خلال إعادة أعمار عدد من القرى الأشد احتياجا فى مختلف قرى محافظات الجمهورية.
يذكر أن قوافل مبادرة "طاقة نور"، تهدف إلى الحد من إخطار أمراض الشبكية وكافة أمراض العيون وأن قوافل المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تماماً ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
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