وزير الإسكان: العمل بمشروع محور الفردوس بأعلى معدلات الجودة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم الخميس، إنه يتم فى الوقت الحالى دفع العمل بمشروع محور الفردوس بمحافظة القاهرة، والانتهاء من تنفيذ الأعمال فى التوقيت المحدد بأعلى معدلات الجودة، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.





ووفق بيان رسمى، أشار الوزير إلى أنه تم تقسيم العمل بالمرحلة الأولى من المشروع إلى 4 أجزاء تعمل بالتوازى، لضمان إنجاز المشروع طبقاً للتوقيت المقرر.

وعقد المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، اجتماعا موسعا لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع، بحضور المهندس محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واستشارى المشروع، ومسؤولى الشركات المنفذة للمشروع، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى بالمحور.

وأشار نصار إلى أن الهدف من المشروع، هو الربط بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائرى ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وكذا الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال محاور الربط المتاحة بالقاهرة الجديدة ( شارع السادات ومحور محمد بن زايد)، وتقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود والتلوث.

كما أوضح أن مشروع إنشاء محور الفردوس الحر بمحافظة القاهرة، يتم تنفيذه على 3 مراحل، المرحلة الأولى تبدأ من ميدان تاكى بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوى بطول 8,6 كم، وعرض من (3:4) حارات مرورية بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتشمل الأعمال الصناعية اللازمة للربط على المحاور الرئيسية (طريق صلاح سالم – طريق الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى)، وأعمال التخطيط السطحى للطرق المحيطة والتقاطعات.

وأكد أنه يجرى تنفيذ هذه المرحلة من خلال الجهاز المركزى للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى)، والمرحلة الثانية من المشروع تبدأ من تقاطع المحور مع امتداد محور المشير طنطاوى داخل الجبل الأحمر للربط بامتداد شارع الزمر بكوبرى أعلى محور الشهيد، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيداً لافتتاح المرحلتين الأولى والثانية فى توقيت واحد.

وقال إن المرحلة الثالثة ستبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد ماراً بشارع مصر والسودان، ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد، وماراً بشارع أحمد سعيد متقاطعاً مع كل من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجانى وحتى ميدان تاكى بشارع الفردوس.