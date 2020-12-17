سوهاج.. تطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال 6 سنوات بـ2.5 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، أن إجمالى الاستثمارات فى نطاق قطاع سوهاج التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (1.5 مليون) مشترك، خلال الفترة من يوليو عام 2014 حتى يونيو عام 2020 بلغ نحو 2.5 مليار جنيه.





وقال الوزير، فى تصريحات، إنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء سوهاج والممولة بقرض من الدولة لتطويـر الشـبكات خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة وقدرها 1.350 مليار جنيه، كما تم تنفيذ الخطة الذاتية، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو، بقيمة تبلغ 290 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال هوائيات الجهد المتوسط بكابلات أرضية خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بعدد 108 عمليات بإجمالى أطوال كابلات 36.674 كيلومتر بمبلغ يصل إلى حوالى 40 مليون جنيه.

وعن المشروعات (المنفذة للغير)، أضاف الوزير: "الشركة قامت بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرافق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمصانع والمدارس والرى .. إلخ، والتى تسهم فى تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن بمبلغ يصل إلى حوالى 820 مليون جنيه".

أشار إلى أنه فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتى تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لعدد 28 قرية تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقى المراحل بانتهاء العام المالى 2023 - 2024.

أوضح شاكر أن مكونات الشبكة ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بالكميات الآتية ، موزعات الجهد المتوسط من 31 موزعا لتصبح 61 بنسبة زيادة 97%، وخطوط هوائية جهد متوسط من 3283 كم لتصبح 3406 كيلومترات بنسبة زيادة 3.7%، وكابلات جهد مـتوسط من 1720 كم لتصبح 3270 بنسبة زيادة 90%، ومحولات توزيع من 7069 محولا لتصبح 8550 محولا بنسبة زيادة 21 % وتوسعات محولات من 1575 م.ف.أ. لتصبح 2560 م.ف.أ. بنسبة زيادة 63% ، وخطوط هوائية جهد منخفض من 12547 كم لتصبح 16137 كم بنسبة زيادة 28% ، وكابلات جهد منخفض من 456 كم لتصبح 1391 بنسبة زيادة 205%.

وأكد، أنه تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال مع الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كل حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مدنى لعدد 12 وتطوير نظم وبرامج لعدد 13 مركز خدمة عملاء من إجمالى عدد 19 مركزا وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الاليكترونية.

وشدد أن الشركة تسعى جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها، حيث تم توفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.