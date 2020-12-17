عاجل.. السيسى : خالص تمنياتى بالشفاء للرئيس ماكرون.. وحفظ الله شعوب العالم

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": خالص تمنياتى بالتعافى والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذى يقود بلاده بقوة فى مواجهة أزمة جائحة كورونا. وتابع: أؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا فى العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولى فى مجابهة هذا الوباء، حفظ الله جميع شعوب العالم.

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