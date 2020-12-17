مدبولى: الحكومة تبذل جهودا واسعة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية المشروعات التى تعمل عليها وزارة الاتصالات حاليا، سواء فى ملف التحول الرقمى، أو تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى ملف تطوير الخدمات التى يقدمها البريد المصرى بوجه عام، بما فيها خدمات الشهر العقارى.

وأشار مدبولى، إلى أن الحكومة تبذل جهودا واسعة بهدف تيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، خاصة الخدمات الإلكترونية، توفيرا للوقت والجهد، ومنعا للتعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير دور وزارة الاتصالات فى تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا:" إنه تم الانتهاء من حصر واختيار التطبيقات المتخصصة، كما تم اختبار النسخة الحالية من التطبيق التشاركى الخاص بالموارد البشرية"، كما استعرض الوزير دورة عمل أرشفة الوثائق مع 46 جهة، حيث بدأت عدة جهات فى التنفيذ الفعلى، وهناك جهات أخرى جار إعدادها للبدء فى التنفيذ.

واستعرض وزير الاتصالات موقف رفع كفاءة منافذ البريد، موضحا أنه الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتبا بنهاية العام الجارى، وأن إجمالى عدد المكاتب المطورة بلغ 1600 مكتب، ويتم تقديم خدمات الشهر العقارى من 95 مكتبا، فيما تُقدم خدمات مصر الرقمية عبر150 مكتبا، وكشف الوزير عن أنه جار وضع خطة لدراسة عدد المكاتب القابلة للتطوير خلال عام 2021.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى موقف خدمات الشمول المالى التى يقدمها البريد المصرى، حيث يعتبر البريد منفذا لتقديم الخدمة ووسيطا بين العميل والشركات المقدمة لخدمات الشمول المالي، فضلا عن كونه منفذا لصرف التمويل وتحصيل الأقساط.

ووفقا لما عرضه الوزير، يقدم البريد المصرى عددا من خدمات الشمول المالى مثل التمويل متناهى الصغر من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، حيث تم الإطلاق من خلال 12 فرعا، وسيتم التوسع من خلال 300 فرع فى يناير المقبل.

وتشمل خدمات الشمول المالى التى يقدمها البريد المصرى أيضا التأمين متناهى الصغر، وفى هذا الصدد لفت الوزير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين، وسيقوم الجهاز بتقديم خدمات التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر من خلال شركة متخصصة مع عدد من الشركاء، فضلا عن محفظة "الموبايل" الرقمية التى يتم دراستها والتى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، و سداد الفواتير، و سداد قيمة المشتريات، و القيام بتحويلات نقدية.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه تم تعديل نطاق المشروع وإعادة طرحه ليشمل 11 جامعة بإجمالى 73 مستشفى كمرحلة أولى، بدلاً من 3 جامعات، وهى جامعات: عين شمس، وأورام وطوارئ القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، وقناة السويس، وبنى سويف، وأسوان، وجنوب الوادى، والمنوفية، والمنصورة، وأسيوط.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت، جهود التحول الرقمى فى منظومة التعليم العالي، موضحا فى هذا السياق ملامح منظومة الامتحانات الرقمية للقطاع الطبى وغير الطبى، وكذلك ملامح مشروع الجامعات الرقمية.

وأشار وزير الاتصالات إلى مشروع إصدار تراخيص الثروة العقارية رقميا، والذى سيتم إطلاقه فى محافظة الإسكندرية كنموذج تجريبى، حيث سيتم تكويد الطرق والمنشآت، على أن يتوالى العمل على باقى المحافظات، كما تطرق إلى اللجان المعنية بتنفيذ المشروع وأعضاء كل لجنة.

فى سياق آخر، شرح الوزير آلية عمل منظومة إدارة أملاك الدولة، حيث تم تنقيح قاعدة بيانات الأصول المستغلة والمؤجرة فى جميع المحافظات، كما تم الانتهاء من إدارة العقود، والتعديات والمخالفات، وتحصيل المديونيات، وجار استكمال المنظومة.

كما عرض الوزير موقف منظومة إنفاذ القانون "عدالة مصر الرقمية" والتى تستهدف تحقيق التكامل البينى بين جميع جهات التقاضى ، وبناء أرشيف موحد لجميع جهات التقاضى.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة فى مبادرة "بناة مصر الرقمية" التى تستهدف تدريب كوادر متخصصة يمكن لها أن تنهض وتثرى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال الوزير: "إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة للتدريب فى الأمن السيبرانى، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة أوتوا بكندا فى مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وقامت الوزارة بإطلاق حملة إعلامية موسعة بعد توقيع مذكرات التفاهم".

وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم قبول 390 من المتقدمين فى مجالات: الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، والفنون الرقمية، وغيرها.

كما تطرق الدكتور عمرو طلعت إلى مبادرة "مستقبلنا رقمى"، موضحا أن عدد الخريجين من المبادرة حتى نوفمبر الماضى بلغ 10 آلاف خريج فى المستوى الأول، بنسبة 200% من المستهدف، وفى المستوى الثانى 2400 خريج، وفى المستوى الثالث 733 خريجا، مضيفا أنه تمت زيادة عدد المتقدمين بنسب تزيد على 100% حالياً مقارنة بالأعداد المتقدمة عند إطلاق المبادرة فى يوليو الماضى.

كما استعرض الوزير موقف دبلومة الذكاء الاصطناعى التى يتم تقديمها بالتعاون مع جامعة علوم الحاسب والتكنولوجيات المتقدمة EPITA، مشيرا إلى أن الهدف من الدبلومة هو تدريب المدربين، وأنه تم انتقاء 160 مدربا، بدأ تدريبهم منذ مطلع نوفمبر الماضى حتى منتصف الشهر الجاري، وأنه جار وضع خطة لتدريب 1000 متدرب، وجار انتقاء المتدربين، ومن المتوقع إطلاق التدريب فى فبراير المقبل.

وفى هذا الصدد أوضح الوزير أن مصر صعدت فى الترتيب العالمى فى جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى من المركز 111 عالميا فى عام 2019 لتصبح فى المركز 56 عالميا فى 2020.