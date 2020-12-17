الرئاسة الفرنسية: إصابة الرئيس ماكرون بفيروس كورونا

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض كوفيد-19.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الفرنسى جون كاستيكس فيما يتعلق بالبدء بتطعيم لقاح علاج اعراض كورونا المستجد، أنه "في حالة استيفاء الشروط ، ستبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر"، محددًا أن السكان غير ذوي الأولوية سينتظرون" نهاية الربيع".

ووفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، قال رئيس الوزراء إن ترخيص التسويق من وكالة الأدوية الأوروبية "متوقع في 21 ديسمبر" ، مضيفًا أن رأي الهيئة العليا للصحة يجب أن يصدر "فورًا".