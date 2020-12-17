وزارة الصحة: ندرس نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح كورونا الصينى إلى مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان، أنها تدرس مع الجانب الصينى نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح الصينى لبدء التصنيع قريبا وتوفيرة محليا، على أن تكون مصر مركز أفريقيا فى تصنيع اللقاحات الحيوية والهامة.
وقالت الوزارة إن عملية تصنيع لقاح كورونا ستتم فى الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، مؤكدة أن مصر قادرة على تصنيع اللقاح وبأعلى مستوى من الجودة.
كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد توجهت، صباح اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، وتوجيه الشكر للدولة الشقيقة على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.
تأتى الزيارة فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث تتضمن مناقشة تبادل الخبرات مع الجانب الإماراتى فيما يخص نتائج الأبحاث الإكلينيكية التى أجريت على لقاحات فيروس كورونا، وقد تم استقبال الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.
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