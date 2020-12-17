الرئيس السيسي: خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس ماكرون.. ومصر تساند جهود فرنسا في مواجهة كورونا

قال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا".

وأضاف الرئيس عبر صفحته الرسمية على تويتر "أؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء،حفظ الله جميع شعوب العالم".

وقالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض كوفيد-19.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الفرنسى جون كاستيكس فيما يتعلق بالبدء بتطعيم لقاح علاج اعراض كورونا المستجد، أنه "في حالة استيفاء الشروط ، ستبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر"، محددًا أن السكان غير ذوي الأولوية سينتظرون" نهاية الربيع".

ووفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، قال رئيس الوزراء إن ترخيص التسويق من وكالة الأدوية الأوروبية "متوقع في 21 ديسمبر" ، مضيفًا أن رأي الهيئة العليا للصحة يجب أن يصدر "فورًا".