«مصر الخير» تعتمد على المستفيدات في إنتاج 30 ألف لحاف لتوزعيهم

انطلاقا من دعمها لمبادرة "التمكين الاقتصادي للمرأة" من خلال إتاحة فرص عمل لعدد من المستفيدات من مشروعات توليد الدخل التى تقدمها مؤسسة "مصر الخير" للمرأة داخل الأسر الأكثر إحتياجا في محافظات مصر لتحسين مستوى معيشتهم من خلال مشروعات بسيطة توفر لهم مصدر دخل ثابت يعين الأسرة على متطلبات الحياة.
أعلنت مؤسسة "مصر الخير" أنها سوف تعتمد على عدد من السيدات المستفيدات من مشروعات توليد الدخل لديها في إنتاج وتوريد 30 ألف لحاف فايبر لتوزيعها ضمن حملة الشتاء لعام 2020 حيث تستكمل المؤسسة حملتها هذا العام على مستوى الجمهورية .
وقالت مني صفوت،مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة بني سويف، إن المؤسسة نجحت في تأسيس "مشغل الأبرار" بقرية طحابوش مركز ناصر بمحافظة بني سويف وتستفيد منه 8 سيدات من القرية ضمن مشروع المؤسسة للتمكين الاقتصادي للمرأة حيث قامت بتجميع السيدات في حرفة واحدة وهي الخياطة وهي فكرة بديلة عن المشروعات الفردية و تم إشهار المشغل نهاية عام 2014 وقامت المؤسسة بتجهيزه بالماكينات ومستلزمات الإنتاج وكان في بداية عمله يقدم خدمات بسيطة في الحياكة العادية وإصلاح الملابس لأبناء القرية والقري المجاورة ، وفي عام 2017 تم عمل خطة لتحويل مسار المشغل بحيث يزيد العائد الاقتصادى للمستفيدات من خلال إعادة تأهيل السيدات المستفيدات وتدريبهن على حياكة الأغطية " اللحاف الفايبر" وتسويق هذا الإنتاج بتوريده للمؤسسة ليتم توزيعه مجانا على المستحقين ضمن حملة الشتاء 2020 ، مما يضمن توفير التدفئة للعديد من الأسر المستحقة في فصل الشتاء، وضمان دخل ثابت للسيدات المستحقات ترسيخًا لمفهوم التنمية المتكاملة للمجتمع وهو ما يعد من الأهداف الرئيسية لمؤسسة "مصر الخير" .
وأشارت صفوت إلى أنه طبقا لمخطط التوريد ، ستنتج وتورد السيدات " بمشغل الأبرار" 30 ألف لحاف خلال حملة شتاء 2020 يعاونها في الإنتاج عدد من المشاغل الصغيرة داخل قرية طحابوش والقري المجاورة لها تحت مظلة شركات التمكين الإقتصادى للمرأة والتى أسستها مؤسسة "مصر الخير" بالإضافة إلي دعم المؤسسة المتمثل في تجهيز المشغل بالماكينات الحديثة و توفير الخامات الأساسية للمنتجات من قماش وفايبر وخلافه ثم إعادة توزيع المنتج على الأسر المستحقة في جميع محافظات الجمهورية لمواجهة تحديات الشتاء القاسية .
من جانبه أكد المهندس أحمد علي، رئيس المشروعات بمؤسسة مصر الخير، علي حرص المؤسسة الدائم على دعم السيدات المستحقات إيمانًا منها بدور المرأة ومشاركتها الفعالة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، لذلك قامت المؤسسة باختيار المستحقات اللاتي لديهن خبرة فنية وإدارية بسيطة، وقامت بتوفير تدريبات حرفية وإدارية لتطوير أدائهن للوصول إلي الكفاءة في الإنتاج والتسويق وإدارة المشروع ليتمكنوا من إنتاج ألحفة ذات جودة عالية بإمكانها المنافسة في السوق المصري، مع ضمان دخل ثابت للمستفيدات ولأسرهن يضمن لهن مستوى معيشة أفضل.
وأشار الي أن هذه التجربة كان لها أكبر الأثر على شخصية السيدات من حيث قدرتهن على العمل وتنمية سلوكهن الانساني والانتاجي وتعاملهن مع البيئة المحيطة بهن سواء في المنزل أو بيئة العمل ، حيث نجحت المؤسسة في تحويل عدد من المستحقات اللاتي حصلن على دعم متبرعي "مصر الخير" خلال الأعوام الماضية إلى سيدات منتجات أصبحن على أول طريق الاستثمار الصناعي من خلال تصنيع الألحفة الفايبر التي سيتم توزيعها خلال حملة المؤسسة لشتاء 2020 ،بعد أن أصبح مشروعهن كيان قانوني له سجل تجاري وبطاقة ضريبية مما يساهم في تسويق منتجاتهم المتميزة بل واصبحت كل سيدة من القائمين على مشروع المشغل بطلة لقصة نجاح بفضل تميزها وقوة إرداتها وأصبحت نموذجا يحتذي به لغيرها من السيدات في قريتها وللمستفيدات من مشروعات توليد الدخل في محافظة بني سويف بل و مختلف محافظات الجمهورية .
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