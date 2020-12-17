«مصر الخير» تعتمد على المستفيدات في إنتاج 30 ألف لحاف لتوزعيهم

انطلاقا من دعمها لمبادرة "التمكين الاقتصادي للمرأة" من خلال إتاحة فرص عمل لعدد من المستفيدات من مشروعات توليد الدخل التى تقدمها مؤسسة "مصر الخير" للمرأة داخل الأسر الأكثر إحتياجا في محافظات مصر لتحسين مستوى معيشتهم من خلال مشروعات بسيطة توفر لهم مصدر دخل ثابت يعين الأسرة على متطلبات الحياة.

أعلنت مؤسسة "مصر الخير" أنها سوف تعتمد على عدد من السيدات المستفيدات من مشروعات توليد الدخل لديها في إنتاج وتوريد 30 ألف لحاف فايبر لتوزيعها ضمن حملة الشتاء لعام 2020 حيث تستكمل المؤسسة حملتها هذا العام على مستوى الجمهورية .

وقالت مني صفوت،مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة بني سويف، إن المؤسسة نجحت في تأسيس "مشغل الأبرار" بقرية طحابوش مركز ناصر بمحافظة بني سويف وتستفيد منه 8 سيدات من القرية ضمن مشروع المؤسسة للتمكين الاقتصادي للمرأة حيث قامت بتجميع السيدات في حرفة واحدة وهي الخياطة وهي فكرة بديلة عن المشروعات الفردية و تم إشهار المشغل نهاية عام 2014 وقامت المؤسسة بتجهيزه بالماكينات ومستلزمات الإنتاج وكان في بداية عمله يقدم خدمات بسيطة في الحياكة العادية وإصلاح الملابس لأبناء القرية والقري المجاورة ، وفي عام 2017 تم عمل خطة لتحويل مسار المشغل بحيث يزيد العائد الاقتصادى للمستفيدات من خلال إعادة تأهيل السيدات المستفيدات وتدريبهن على حياكة الأغطية " اللحاف الفايبر" وتسويق هذا الإنتاج بتوريده للمؤسسة ليتم توزيعه مجانا على المستحقين ضمن حملة الشتاء 2020 ، مما يضمن توفير التدفئة للعديد من الأسر المستحقة في فصل الشتاء، وضمان دخل ثابت للسيدات المستحقات ترسيخًا لمفهوم التنمية المتكاملة للمجتمع وهو ما يعد من الأهداف الرئيسية لمؤسسة "مصر الخير" .

وأشارت صفوت إلى أنه طبقا لمخطط التوريد ، ستنتج وتورد السيدات " بمشغل الأبرار" 30 ألف لحاف خلال حملة شتاء 2020 يعاونها في الإنتاج عدد من المشاغل الصغيرة داخل قرية طحابوش والقري المجاورة لها تحت مظلة شركات التمكين الإقتصادى للمرأة والتى أسستها مؤسسة "مصر الخير" بالإضافة إلي دعم المؤسسة المتمثل في تجهيز المشغل بالماكينات الحديثة و توفير الخامات الأساسية للمنتجات من قماش وفايبر وخلافه ثم إعادة توزيع المنتج على الأسر المستحقة في جميع محافظات الجمهورية لمواجهة تحديات الشتاء القاسية .

من جانبه أكد المهندس أحمد علي، رئيس المشروعات بمؤسسة مصر الخير، علي حرص المؤسسة الدائم على دعم السيدات المستحقات إيمانًا منها بدور المرأة ومشاركتها الفعالة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، لذلك قامت المؤسسة باختيار المستحقات اللاتي لديهن خبرة فنية وإدارية بسيطة، وقامت بتوفير تدريبات حرفية وإدارية لتطوير أدائهن للوصول إلي الكفاءة في الإنتاج والتسويق وإدارة المشروع ليتمكنوا من إنتاج ألحفة ذات جودة عالية بإمكانها المنافسة في السوق المصري، مع ضمان دخل ثابت للمستفيدات ولأسرهن يضمن لهن مستوى معيشة أفضل.

وأشار الي أن هذه التجربة كان لها أكبر الأثر على شخصية السيدات من حيث قدرتهن على العمل وتنمية سلوكهن الانساني والانتاجي وتعاملهن مع البيئة المحيطة بهن سواء في المنزل أو بيئة العمل ، حيث نجحت المؤسسة في تحويل عدد من المستحقات اللاتي حصلن على دعم متبرعي "مصر الخير" خلال الأعوام الماضية إلى سيدات منتجات أصبحن على أول طريق الاستثمار الصناعي من خلال تصنيع الألحفة الفايبر التي سيتم توزيعها خلال حملة المؤسسة لشتاء 2020 ،بعد أن أصبح مشروعهن كيان قانوني له سجل تجاري وبطاقة ضريبية مما يساهم في تسويق منتجاتهم المتميزة بل واصبحت كل سيدة من القائمين على مشروع المشغل بطلة لقصة نجاح بفضل تميزها وقوة إرداتها وأصبحت نموذجا يحتذي به لغيرها من السيدات في قريتها وللمستفيدات من مشروعات توليد الدخل في محافظة بني سويف بل و مختلف محافظات الجمهورية .